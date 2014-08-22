Полицейским пришлось стрелять в воздух, чтобы остановить пьяную драку

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Столичным полицейским пришлось применить оружие для задержания четырех человек, устроивших драку на востоке столицы, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

В пятницу, 22 августа, примерно в 12.30 сотрудники патрульной службы на Зеленом проспекте заметили группу пьяных дерущихся людей. Сотрудники полиции сделали им замечание и попытались остановить драку. Однако дерущиеся никак не отреагировали, а один и вовсе попытался ранить одного из участников драки горлышком от разбитой бутылки.

В результате полицейский выстрелил в воздух, после чего четверых участников драки задержали на месте происшествия и доставлены в отдел полиции. Как отметили в пресс-службе, от выстрела никто не пострадал.