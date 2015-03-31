Онлайн-марафон экспериментального искусства с театром "Альтерум"

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

1 апреля в ДК РГСУ в рамках Марафона экспериментального искусства театр "Альтерум" и пластический танцор и иллюзионист Вадим Савенков представят гостям совместный проект – "Манжеты наизнанку". В этот вечер зрителям покажут перформансы, пантомимы, цирковые представления и многое другое.

В спектаклях "Альтерума" сочетаются различные пластические, хореографические и пантомимные техники. Актеры играют с воображением зрителей, используя визуальные технологии, необычную музыку и психологические приемы. Все постановки театра наполнены оригинальным смыслом и философией.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 1 апреля в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.