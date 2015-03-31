Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 марта 2015, 14:23

Культура

Онлайн-марафон экспериментального искусства с театром "Альтерум"

Фото: M24.ru/Виктория Виатрис

1 апреля в ДК РГСУ в рамках Марафона экспериментального искусства театр "Альтерум" и пластический танцор и иллюзионист Вадим Савенков представят гостям совместный проект – "Манжеты наизнанку". В этот вечер зрителям покажут перформансы, пантомимы, цирковые представления и многое другое.

В спектаклях "Альтерума" сочетаются различные пластические, хореографические и пантомимные техники. Актеры играют с воображением зрителей, используя визуальные технологии, необычную музыку и психологические приемы. Все постановки театра наполнены оригинальным смыслом и философией.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн 1 апреля в 20.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 1 апреля в 20.00
  • Что: необычный спектакль
  • Кто: актеры театра "Альтерум" и профессиональный танцор Вадим Савенков
  • Кому смотреть: тем, кто любит экспериментальные постановки

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
спектакль искусство перформанс прямые трансляции актер танец Москва онлайн цирковые представления пластический театр Альтерум пантомимы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика