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Жизнь в мире

18 июля 2014, 10:21

На месте крушения Boeing найден второй "черный ящик"

спасатели авиакатастрофы Boeing черные ящики жизнь в мире

Фото: ИТАР-ТАСС

Спасатели, работающие на месте крушения Boeing в Донецкой области, нашли второй "черный ящик", передает "Интерфакс".

Авиакомпания Malaysia Airlines, которой принадлежал самолет, собирается организовать спецрейс, чтобы доставить к месту трагедии родственников погибших. Согласно плану, самолет вылетит из Амстердама, дата отправления пока не определена.

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Напомним, о крушении самолета стало известно вечером 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта "Малайзийских авиалиний". По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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