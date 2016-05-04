Общение в соцсетях может привлечь молодых избирателей

Чиновников обяжут соблюдать моральные нормы в соцсетях

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который касается ведения государственными и муниципальными служащими соцсетей. Согласно документу, чиновников обяжут соблюдать морально-нравственные требования на своих личных страницах в интернете.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился первый зампред думского комитета по конституционному законодательству Вячеслав Лысаков.

"Регулирование морального облика госслужащих на законодательном уровне слишком избыточно. Корректно и порядочно общаться должны все люди, а не только должностные лица. Мне кажется, этот проект недостаточно жизнеспособен", – объяснил Лысаков.

По словам депутата, общение в соцсетях с избирателями помогает решить множество вопросов, но личные встречи гораздо более продуктивны.

По различным данным, и госкомпании, и крупные частные фирмы составляют кодексы и правила поведения работников в соцсетях, чтобы не навредить имиджу компаний и сохранить конфиденциальность внутренней информации. Эксперты отмечают, что это общемировой тренд, которому следуют США и многие западные страны.

"С другой стороны, общение в интернете помогает привлечь молодых избирателей, которые не сильно заинтересованы политическим вопросом", – добавил Лысаков.

Ранее m24.ru сообщало, что столичным полицейским запретили пользоваться мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой для передачи служебной информации.

В черный список попали Telegram, Viber, WhatsApp и Skype, соцсети Instagram, Twitter, Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также запрет касается электронных почтовых ящиков на Gmail.com, mail.ru, rambler.ru.

Как уточнили в столичном главке МВД, это связано исключительно с мерами защиты служебной информации. Других ограничений для пользования электронными ресурсами нет.