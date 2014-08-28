Генподрядчик, снесший дом Прошиных, заплатил 1,5 млн рублей штрафа

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Генподрядчик, ответственный за снос исторического фасада дома братьев Прошиных, заплатил штраф в 1,5 млн рублей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на руководство компании.

Штраф ООО "ТСА" выписало Объединение административно-технических инспекций (ОАТИ) за "нарушения согласованных условий производства". В компании уверяют, что дом братьев Прошиных был разобран из-за угрозы обрушения, и они собирались воссоздать его за свой счет в первоначальном виде. Между тем, эксперты сомневаются, что фасад находился в аварийном состоянии и его можно полностью восстановить.

В Мосгорнаследии M24.ru сказали, что решение о восстановлении фасада будет приниматься позже.

Напомним, что с 18 по 20 августа компания-застройщик незаметно провела демонтаж фасада дома за фальшфасадом, натянутым поверх старинных стен здания по адресу: улица 1-я Тверская-Ямская, дом 22.

Доходный дом был перестроен из более старого здания в 1905 году по заказу купцов Прошиных. Дом не имел статуса культурного наследия, но считался объектом историко-градостроительной среды и ценным образцом московского модерна.

В ноябре 2012 года рабочая группа "сносной" комиссии при Правительстве Москвы рассматривала возможность перестройки дома Прошиных под гостиничный комплекс. Рабочая группа признала, что его можно реконструировать и частично разобрать здание, однако одобренный проект предусматривал обязательное сохранение главного фасада, выходящего на Тверскую-Ямскую улицу. Заказчик строительных работ, ООО "Компания Миретта", и подрядчик ООО "ТСА" нарушили ограничения и полностью разобрали особняк без согласования с властями.

Мосгорнаследие возбудило против заказчика и подрядчика работ административные дела по статье "нарушение требований сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, их территорий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны". По этой статье строительным компаниям может грозить штраф до 5 миллионов рублей. Расследование должно быть завершено к концу сентября 2014 года.