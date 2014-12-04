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04 декабря 2014, 11:50

На Moscow FM выступят музыканты Tiger Lilies и баскетболист Александр Каун

сми эфир Tiger Lillies

Tiger Lillies. Фото: facebook.com/TheTigerLillies

В четверг, 4 декабря, первая англоязычная радиостанция Moscow FM 105.2 объявляет День больших гостей. В студию придут баскетболист Александр Каун, английское трио Tiger Lilies, горнолыжник Кейси Уэсли и хор The Harlem GospeLive Revue.

Александр Каун, центровой баскетбольного ЦСКА и сборной России, в 12.00 станет гостем диджея Pete the Awesome. В 13.00 на "радиопосту" его сменят любимые столичной публикой англичане Tiger Lilies. Они представят свои альбомы Lulu - A Murder Ballad, композиции для которого были написаны на стихи Франца Ведекинда (они вдохновляли также Лу Рида и Metallica), и A Dream Turns Sour по мотивам поэзии Первой Мировой войны.

В 15.00 шоу Jungle Jules примет американского горнолыжника и мастера экстремальных видов спорта Кейси Уэсли. Недавно он стал режиссером и продюсером. В 18.00 слушатели Moscow FM 105.2 смогут насладиться выступлением хора The Harlem GospeLive Revue, который виртуозно смешивает американскую духовную музыку с кабаре и джазом. Музыканты придут в эфир Daily Dose of Vera.

Добавим, что в 17.00 в субботу, 6 декабря, Moscow FM 105.2 приглашает своих слушателей на открытие катка "Снежная Королева". Оно пройдет у станции метро "Парк Победы", неподалеку от Триумфальной Арки.

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В программе открытия катка - номера цирка танцующих фонтанов "Аквамарин", мастер-классы от школы фигурного катания, праздничное угощение, дискотека, конкурсы, призы и живые выступления The Melodies, Петра Налича и группы "Ногу Свело!".

Налич исполнит песни на русском и английском языках. А лидер "Ногу свело!" Макс Покровский обещает порадовать поклонников хитами со своего сольного альбома Fast Food Kids. Ведущими шоу станут ди-джеи Moscow FM 105.2 Vera и Jules.

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