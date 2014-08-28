Суд арестовал пятого фигуранта дела о хулиганстве на высотке в Москве

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Таганский суд Москвы заключил под арест 19-летнего петербуржца Владимира Подрезова по подозрению в причастности к покраске в цвета украинского флага звезды на высотке на Котельнической набережной, сообщает Агентство "Москва".

Подрезов обвиняется по двум уголовным статьям "Хулиганство" и "Вандализм". Следователь и прокурор просили заключить его в СИЗО, отмечая, что в противном случае он сможет скрыться или воспрепятствовать расследованию.

По версии обвиняемого, в день инцидента он был в высотке на Котельнической набережной, но не поднялся выше 19-го этажа и не вылез на крышу.

Напомним, утром 20 августа неизвестные вывесили украинский флаг на шпиле сталинской высотки, расположенной на Котельнической набережной. Кроме того, они покрасили часть звезды, которая была желтого цвета, в голубой.

За акцию в доме на Котельнической набережной виновные могут получить до семи лет заключения. Четверо подозреваемых по делу (Алексей Широкожух, Александр Погребов, Евгения Короткова и Анна Лепешкина) задержаны и помещены под домашний арест до 19 октября. Всем четверым предъявлены обвинения по двум статьям - "Вандализм" и "Хулиганство".

Кроме того, столичная полиция проверяет заявление украинского руфера "Гриши Мустанга", который в соцсетях рассказал о своей причастности к покраске звезды. Молодой человек выложил фото со звездой на крыше высотки на Котельнической набережной в качестве подтверждения своих слов.