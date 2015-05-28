Фигурант дела о браслетах для ФСИН заключил сделку со следствием

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Фигурант дела о хищении 3 миллиардов рублей при закупках электронных браслетов для ФСИН, предприниматель Николай Мартынов заключил сделку со следствием, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мартынов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Накануне в Пресненском суде во время рассмотрения вопроса о продлении срока заключения под стражей он заявил, что продолжит давать показания, которые смогут изобличить виновников преступления. Мартынов также готов сообщить, где находятся похищенные деньги.

Заключение досудебного соглашения означает, что дело будет рассматриваться в суде в особом порядке, без исследования доказательств. Срок наказания не будет превышать две трети максимального срок по статье обвинение, но обжаловать приговор подсудимый не имеет права.

Напомним, по версии следствия, Реймер вместе с соучастниками в 2010–2012 годах похитили деньги, выделенные ФСИН на электронные браслеты: закупка была проведена по ценам, завышенным в несколько раз. Так, стационарное контрольное устройство стоимостью 19 тысяч рублей закупалось за 108 тысяч, а мобильное вместо тех же 19 – по цене в 128 тысяч рублей.

Таким образом, Реймер и его подельники украли около 3 миллиардов рублей, позже все участники "закупок" были задержаны оперативниками.

Помимо Реймера, обвинение предъявили его бывшему заместителю Николаю Криволапову, директору Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН Виктору Определенову и гендиректору коммерческой фирмы Николаю Мартынову.