23 июня 2016, 16:55

СК возбудил дело против помощника машиниста поезда из-за смерти пассажирки

Следственный комитет возбудил дело против помощника машиниста поезда. Его подозревают в нарушении правил безопасности движения, повлекшем за собой смерть пассажирки, сообщает пресс-служба СК России.

Инцидент, который стал причиной возбуждения дела, произошел еще 13 мая. На станции Железнодорожной Горьковского направления во время посадки пассажиров на электричку Электросталь-Москва дверями зажало девушку.

Поезд начал движение и протащил девушку между вагоном и платформой по всему перрону. Пострадавшая получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что к трагедии привела халатность помощника машиниста поезда. Он не убедился в том, что ничто не мешает поезду продолжить движение и подал сигнал машинисту на закрытие дверей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

следствие уголовные дела поезда расследования

