СК проверит обстоятельства гибели подростка на железной дороге

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Следственные органы начали проверку по факту гибели подростка на железнодорожных путях. Юношу сбил "Сапсан", пострадавший скончался на месте происшествия, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне около 20:00 близ станции "Подсолнечная – Покровка". Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подобные случаи происходят нередко. В конце мая электричка Дубна – Москва насмерть сбила 17-летнего подростка, который пытался спасти выбежавшую на ж/д пути собаку.

Молодой человек с собакой переходил по настилу ж/д пути неподалеку от платформы Луговая. По предварительным данным, собака неожиданно рванула в сторону приближающегося поезда.

Подросток побежал следом и попал под электричку, следовавшую по направлению Дубна – Москва. Молодой человек и собака погибли на месте.