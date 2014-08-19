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Происшествия

19 августа 2014, 21:59

Суд продлил до 22 ноября арест экс-сенатору Глебу Фетисову

следствие суды аресты Глеб Фетисов

Фото: ИТАР-ТАСС

Бассманный суд Москвы во вторник продлил арест бывшего сенатора Глеба Фетисова до 22 ноября, сообщает ИТАР-ТАСС. Он был задержан в рамках расследования дела о мошенничестве в ранее принадлежавшей ему кредитной организации "Мой Банк".

Суд отказался изменить экс-сенатору меру пресечения на домашний арест либо выпустить его под залог в 555 миллионов рублей.

Фетисов был задержан по подозрению в причастности к выводу активов "Моего Банка" и невыполнении обязательств перед вкладчиками на 6 миллиардов рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следователи проверяют причастность экс-сенатора к аналогичным преступлениям.

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Отметим, что в декабре 2012 года Фетисов продал "Мой Банк" ряду физических лиц, представляющих интересы российских иностранных инвесторов. Проблемы у кредитной организации появились еще до смены собственника, и Центробанк следил за деятельностью "Моего Банка".

28 января этого года "Мой Банк" перестал выдавать наличные, а спустя три дня лишился лицензии на осуществление банковской деятельности.

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