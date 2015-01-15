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Следствие

15 января 2015, 15:12

По делу банды Марцинкевича проходят 20 человек - адвокат

следствие уголовные дела Реструкт Тесак

Фото: ТАСС/Сергей Собылев

Уголовное дело в отношении членов движения "Реструкт" передано из московского управления СК РФ в центральный аппарат Следственного комитета. По этому делу проходят порядка 20 человек, сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Михальчик.

Неформальное движение "Реструкт", в частности его проекты "Оккупай-педофиляй", "Оккупай-наркофиляй", занималось "ловлей" потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев через социальные сети. Они устраивали встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников "Реструкта". "Воспитательные беседы" с подозреваемыми, которые сопровождались избиениями и оскорблениями, активисты записывали на видео и выкладывали в интернет.

По словам Михальчика, половина обвиняемых арестована, остальные находятся под подпиской о невыезде. Он отметил, что примерно 90% фигурантов дела - несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, разбойных нападениях или грабежах.

При этом дело насчитывает уже более 50 томов и "в публичное поле выйдет не раньше апреля". "Известно, что в данный момент следователи проводят работу со многочисленными свидетелями, пытаются склонить их к сотрудничеству", - сказал Михальчик.

Среди наиболее заметных эпизодов, связанных с "Реструктом": избиение 37-летнего гражданина Азербайджана Аура Алышева, которого заподозрили в продаже наркотиков, и дело в отношении бывшего активиста движения, ранее судимого Романа Железнова о наемничестве в Украине.

На сегодняшний день по делу с избиением Алышева арестованы до 13 апреля два человека: Кирилл Филатов и Александр Шанкин. Избиение произошло после антинаркотического рейда, когда подозреваемый в продаже наркотиков Алышев был передан активистами полиции, но отпущен из отделения.

Алышев после избиения оказался в больнице в бессознательном состоянии, а через неделю скончался. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего". Этот эпизод положил начало масштабному расследование деятельности членов неформальной организации.

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Основатель движения "Реструкт" - националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак". Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. В ноябре Мосгорсуд снизил наказание Марцинкевичу до двух лет и 10 месяцев заключения.

Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.

При этом он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он находится в изоляторе с начала 2014 года, а для УДО ему нужно отсидеть треть от своего наказания.

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