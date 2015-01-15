По делу банды Марцинкевича проходят 20 человек - адвокат

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Уголовное дело в отношении членов движения "Реструкт" передано из московского управления СК РФ в центральный аппарат Следственного комитета. По этому делу проходят порядка 20 человек, сообщил Агентству "Москва" адвокат Алексей Михальчик.

Неформальное движение "Реструкт", в частности его проекты "Оккупай-педофиляй", "Оккупай-наркофиляй", занималось "ловлей" потенциальных педофилов, наркоманов и наркоторговцев через социальные сети. Они устраивали встречи подозреваемых с подставными лицами из числа участников "Реструкта". "Воспитательные беседы" с подозреваемыми, которые сопровождались избиениями и оскорблениями, активисты записывали на видео и выкладывали в интернет.

По словам Михальчика, половина обвиняемых арестована, остальные находятся под подпиской о невыезде. Он отметил, что примерно 90% фигурантов дела - несовершеннолетние. Им предъявлены обвинения в хулиганстве, разбойных нападениях или грабежах.

При этом дело насчитывает уже более 50 томов и "в публичное поле выйдет не раньше апреля". "Известно, что в данный момент следователи проводят работу со многочисленными свидетелями, пытаются склонить их к сотрудничеству", - сказал Михальчик.

Среди наиболее заметных эпизодов, связанных с "Реструктом": избиение 37-летнего гражданина Азербайджана Аура Алышева, которого заподозрили в продаже наркотиков, и дело в отношении бывшего активиста движения, ранее судимого Романа Железнова о наемничестве в Украине.

На сегодняшний день по делу с избиением Алышева арестованы до 13 апреля два человека: Кирилл Филатов и Александр Шанкин. Избиение произошло после антинаркотического рейда, когда подозреваемый в продаже наркотиков Алышев был передан активистами полиции, но отпущен из отделения.

Алышев после избиения оказался в больнице в бессознательном состоянии, а через неделю скончался. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего". Этот эпизод положил начало масштабному расследование деятельности членов неформальной организации.

Основатель движения "Реструкт" - националист Максим Марцинкевич, более известный как "Тесак". Ранее его приговорили к пяти годам колонии строгого режима за размещение в социальных сетях видеороликов экстремистского содержания. В ноябре Мосгорсуд снизил наказание Марцинкевичу до двух лет и 10 месяцев заключения.

Тесак уже имеет две судимости за преступления, совершенные на почве национальной нетерпимости.

При этом он может рассчитывать на условно-досрочное освобождение: он находится в изоляторе с начала 2014 года, а для УДО ему нужно отсидеть треть от своего наказания.