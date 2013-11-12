СКР считает взрыв газа основной версией обрушения дома в Подмосковье

Основной версией обрушения дома в Подмосковье считают взрыв газа

Следственный комитет считает взрыв газа основной версией частичного обрушения дома в Сергиево-Посадском районе Подмосковья.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время криминалисты продолжают работать на месте происшествия. В качестве доказательств изъяты фрагменты строения и газовой системы, по которым будет назначена взрывотехническая экспертиза.

Кроме того, следователи изъяли документы из территориального отдела Мособлгаза по поводу поступавших заявок о неисправностях и о проведенных в доме работах, начиная с 1978 года. Также интерес для СКР представляют документы из управляющей компании.

Напомним, утром 11 ноября в одной из девятиэтажек в поселке Загорские Дали Сергиево-Посадского района взорвался газ. В результате четыре квартиры были полностью разрушены, еще семь пострадали. Погибли пять человек, еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

По данным спасателей, под завалами могут находиться еще три человека, продолжаются работы по разбору остатков плит и прочего мусора.

Правительство Московской области заплатит по 500 тысяч рублей семьям погибших и возьмет на себя все расходы по погребению жертв взрыва.