Похищенную собаку-поводыря нашли в приюте для животных

Собаку-поводыря, украденную у слепой девушки, нашли в приюте для бездомных животных в Ступине, сообщил официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

"Имя похитительницы мы, конечно же, знаем и ее задержание только дело времени. Привлекать к ответственности ее будут уже сотрудники полиции, потому что это их компетенция", – передает слова Маркина Агентство "Москва".

При этом он подчеркнул, что следователям пришлось отследить большое количество видеозаписей с камер наблюдения и проследить практически весь пути похитительницы собаки.

Ранее m24.ru сообщало, что Всероссийское общество слепых может подарить Юлии Дьяковой новую собаку-поводыря. Об этом сказал президент общества Александр Неумывакин.

Кража собаки была совершена в конце июля около станции метро "Профсоюзная". У слепой девушки возле магазина была похищена собака-поводырь породы лабрадор. Похитительница, которую видели очевидцы, сняла ошейник и увела животное.

По факту кражи столичная полиция возбудила уголовное дело.