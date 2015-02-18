Люди с палками: Скандинавская ходьба завоевывает столицу

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

В последнее время в столичных парках все чаще можно увидеть людей с палками в руках. И это не лыжники - в Москву пришла скандинавская ходьба. Что это такое, зачем она нужна и чем полезна - в нашем материале.

Услышавшему громкое название "скандинавская ходьба" может показаться, что речь идет о какой-то чрезвычайно древней спортивной дисциплине. Воображение сразу рисует себе викингов, которые особым образом готовились к сражениям при помощи длинных палок. Но это воображение, а реальность такова, что скандинавская ходьба или nordic walking - один из самых молодых на планете видов спорта.

Скандинавская ходьба родом из Финляндии. Собственно, считать ее видом спорта было бы неправильно - скорее, популярным видом оздоровительной физкультуры. По типу обычной (не спортивной) ходьбы. Тем не менее, для поддержки этого вида спорта создано аж пять различных федераций, а активное продвижение скандинавской ходьбы проводится примерно в 30 странах, что не так уж и мало.

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Но все же "откуда есть пошла скандинавская ходьба?". Почему вдруг людям пришло в голову ходить не просто так, а с палками? Ладно еще с костылями, но почему вдруг молодые и здоровые мужики радостно взяли в руки палки и вышли на прогулки? А ларчик просто открывался...

Еще в сороковые годы прошлого века в Финляндии зародилась некая дисциплина, весьма схожая с нынешней скандинавской ходьбой. Придумали ее тренеры лыжников, чтобы держать своих подопечных в форме во время летнего сезона. Спортсменам давали в руки лыжные палки и отправляли на лыжные трассы, которые к тому времени покрывались густым зеленым ковром. Метод подготовки себя вполне оправдал и долгих сорок лет служил на благо финского спорта.

А в конце восьмидесятых ходьбой заинтересовались уже обычные граждане. Они быстро поняли, что подобные занятия несколько лучше обычной ходьбы, накупили лыжных палок и начали осаждать финские парки. После успеха на родине скандинавская ходьба добралась до Австрии и Германии, а оттуда ее уже разнесли по всему миру. И до России она дошла.

Что такое скандинавская ходьба и чем она полезна

Чем полезна скандинавская ходьба

Итак, nordic walking - это ходьба с палками, которые чуть короче лыжных. Никакого другого специального снаряжения для нее не нужно.

Мнение эксперта Скандинавская ходьба - штука хорошая, но стоит четко понимать, для чего вы ей занимаетесь. Этот вид спорта не подходит для тех, кто желает подкачать мышцы или сбросить лишний вес. Абсолютно нет - там просто слишком маленькие нагрузки, они не дадут никакого эффекта. Но такая ходьба способна стать очень хорошим заменителем обычной. Удобно использовать в качестве разминки и для поддержания себя в тонусе. Скандинавская ходьба - штука хорошая, но стоит четко понимать, для чего вы ей занимаетесь. Этот вид спорта не подходит для тех, кто желает подкачать мышцы или сбросить лишний вес. Абсолютно нет - там просто слишком маленькие нагрузки, они не дадут никакого эффекта. Но такая ходьба способна стать очень хорошим заменителем обычной. Удобно использовать в качестве разминки и для поддержания себя в тонусе. Вообще, скандинавскую ходьбу всегда позиционировали как вид спорта для пенсионеров и пожилых людей. Они в силу возраста уже не могут подвергать свой организм высоким нагрузкам, а nordic walking - именно то, что дает возможность поддерживать себя в форме. Кроме того, такая ходьба помогает перенести часть нагрузок с мышц ног и коленей на плечевой пояс, что также немаловажно для пожилых людей.

Эдуард Каневский фитнес-тренер

Основное отличие скандинавской ходьбы от обычной - именно распределение нагрузки. При занятиях с палками в тренировку вовлекаются 90 процентов мышц тела (при обычной ходьбе этот показатель в два раза меньше). Кроме того, nordic walking помогает размять мышцы рук и плечевого пояса.

Этот вид спорта подходит даже для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, поскольку не дает серьезной нагрузки на пораженные органы. Пульс увеличивается всего на 10-15 единиц по сравнению с обычной ходьбой. Во время бега пульс может достигать и 160 ударов в секунду, чего ослабленный организм может не выдержать.

Мнение москвички Скандинавская ходьба отлично подходит для беременных женщин. Я очень спортивный человек и всегда стараюсь следовать активному образу жизни, но с беременностью заниматься парашютным спортом категорически не следует. А у скандинавской ходьбы никаких противопоказаний нет.

Анна москвичка Скандинавская ходьба отлично подходит для беременных женщин. Я очень спортивный человек и всегда стараюсь следовать активному образу жизни, но с беременностью заниматься парашютным спортом категорически не следует. А у скандинавской ходьбы никаких противопоказаний нет.

Скандинавская ходьба очень удобна при занятиях на неровной местности. Например, обычная ходьба в гору - довольно тяжелое занятие, а скандинавская - нет, поскольку нагрузка перераспределяется между нижней и верхней частями тела. Да и вообще, с палками можно заниматься практически в любом месте. Попробуйте сыграть в футбол без ворот или поплавать без воды! Со скандинавской ходьбой таких проблем не возникает - с палками можно заниматься в любую погоду, в любом месте и абсолютно в любое время.

Ну и самое главное: чтобы получить травму во время занятий скандинавской ходьбой - надо очень постараться. Не покривим душой, если назовем ее одним из самых безопасных видов спорта на сегодняшний день. Разве что в шахматах и шашках вероятность травмы еще ниже.

Мнение москвича На мой взгляд, скандинавская ходьба - не вид спорта. Это некий образ жизни. Просто нравится иной раз с утра пройти с палками по набережной, вдохнуть чистый воздух, посмотреть на замерзшую Москву-реку... На мой взгляд, скандинавская ходьба - не вид спорта. Это некий образ жизни. Просто нравится иной раз с утра пройти с палками по набережной, вдохнуть чистый воздух, посмотреть на замерзшую Москву-реку... Наверное, я бы не стал ей заниматься, не будь у меня старой травмы коленного сустава. Но теперь для меня она значительно лучше, чем обычная ходьба.

Андрей москвич

А что же по цифрам? Сейчас в мире примерно 6 миллионов человек занимается скандинавской ходьбой. Ее развитие курируют многочисленные национальные и международные федерации. Созданы многочисленные техники ходьбы - с палками уже не только ходят, но и бегают и даже прыгают. Согласитесь, неплохое развитие вида спорта, которому всего лишь около 30 лет.

Василий Макагонов