В столице осталось 13 разрешенных форматов наружной рекламы

Новые правила размещения рекламы в Москве

Согласно новым правилам размещения наружной рекламы, в каждой из 14 зон Москвы будут действовать свои стандарты и свой перечень разрешенных рекламных конструкций. При этом во всем городе запретили установку флаговых конструкций, рекламных штендеров и панель-кронштейнов, а также щитов размером более чем 2,6х3,7 метра или размером 6х3 метра и рекламы на крышах зданий.

Под запрет попало и размещение рекламы на территории зон, охраняемых ЮНЕСКО. В их число входят Кремль, Новодевичий монастырь и музей-заповедник "Коломенское".

Разрешенных форматов в столице осталось лишь 13: суперсайт 15 на 5 метров, суперборд 12 на 4 метра, медиафасад, щит 3 на 6 метров, реклама на киоске и общественном туалете, афишный стенд, остановочный павильон с рекламным модулем, воздушный шар, аэростат, афишная тумба, ситиборды 2,4 на 1,8 и 3,7 на 2,7 метров и сити-формат 1,2 на 1,8 метра. При этом конструкции всех 13 форматов можно размещать лишь на территории между ТТК и МКАД.

Штрафовать за несоблюдение новых правил будут жестче. Штрафы за нарушение размещения рекламы для частных лиц составляют от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных - от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 до 500 тысяч. А за нарушение сроков монтажа и демонтажа гражданам придется отдать от пятисот до тысячи рублей, должностным лицам - от 10 до 20 тысяч, в юридическим - от 10 до 50 тысяч рублей.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, только в 2013 году в столице успели демонтировать семь тысяч рекламных конструкций. В 2012 году власти убрали 20 тысяч реклам, а в 2011 году - 30 тысяч.