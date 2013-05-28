Штрафы за неправильную парковку и стоянку могут понизить

Штрафы за выезд на выделенную полосу могут стать ниже

Штрафы за неправильную парковку, выезд на выделенную полосу и стоянку на тротуаре могут стать меньше. С инициативой сократить размер взыскания за эти нарушения выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

"За проезд по "выделенке" - 3 тысячи рублей в Москве и Санкт-Петербурге, а на территории всей России за проезд на красный свет 1000 рублей. Это неадекватно", - рассказал депутат в эфире "Москва FM".

По его словам, проезд на красный сигнал светофора грозит гораздо более серьезными последствиями пешеходам и водителям, нежели неправильная стоянка или парковка.

"Самые тяжелые последствия бывают из-за нарушений правил проезда перекрестков, а также проезда на красный свет, грубое нарушение скоростного режима и выезд на встречку. Это самые тяжелые нарушения ПДД, поэтому они должны оцениваться максимально", - пояснил Лысаков.

Он отметил, что нарушения правил парковки, стоянки и выезд на выделенную полосу не будут включены в разрабатываемую балльную систему штрафов. По словам депутата, эта шкала разработана для учета грубых систематических нарушений правил дорожного движения.