Сегодня в СМИ: умные часы и белорусские банки

Фото: m24.ru

Google и "Яндекс" хотят приравнять к СМИ

В Госдуму внесены поправки к закону "Об информации, информтехнологиях и о защите информации" и к Кодексу об административных правонарушениях РФ, по которым крупные новостные агрегаторы фактически приравниваются к средствам массовой информации, сообщает "Коммерсант". В том числе вводится запрет на иностранное участие более 20 процентов. Например, в "Яндексе" заявили, что в случае принятия закона они не смогут сохранить сервис по агрегации новостей.

Российские вкладчики освоили белорусские банки

Белорусские "дочки" российских банков отмечают активность россиян в размещении валютных вкладов, пишет "Коммерсант". Для граждан РФ депозиты в белорусских банках привлекательны из-за сравнительно высоких ставок и местных страховых условий – в случае краха банка вклад вернут полностью, вне зависимости от его размера и в той валюте, в какой он был сделан. Впрочем, эксперты указывают на риски таких инвестиций, связанные с возможными законодательными изменениями, и на дополнительные издержки при размещении вкладов за рубежом и получении страховки по ним.

Штрафы разогнались до 70 миллиардов

В 2015 году сумма наложенных на российских водителей штрафов выросла по сравнению с прошлогодними показателями на 13 процентов, до 70 миллиардов рублей, передает "Коммерсант". По-прежнему больше половины из 81 миллионов возбужденных ГИБДД административных дел составляют санкции за превышение скоростного лимита, при этом наметились и новые тенденции: автомобилисты стали меньше пить за рулем, зато втрое выросло количество нарушителей, не застрахованных в системе ОСАГО.

Умные часы расходятся быстрее классических

Поставки носимой электроники (wearable gadgets) на мировой рынок в 2015 году в штуках выросли год к году на 171,6 процента до 78,1 миллионов устройств, сообщают "Ведомости". Такие темпы роста аналитики объясняют ростом спроса на фитнес-трекеры и Apple Watch. По данным IDC, в 2015 году самую большую долю рынка носимой электроники занял американский производитель устройств для фитнеса FitBit (26,9%). На 2-м месте – китайская Xiaomi (15,4%), а Apple со своими умными часами заняла 3-е место (14,9%), при том что продажи Apple Watch начались только в апреле 2015 года. Такая динамика показывает, что носимая электроника адресована не только технофилам и любителям инноваций. Хотя она пока не стала достоянием массового рынка, у нее есть еще много возможностей роста и несколько направлений для этого.

X5 Retail Group запускает новый проект – алкомаркеты "Пятьница"

Второй по выручке ритейлер в России X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") запустил сеть специализированных магазинов алкоголя "Пятьница", сообщил отраслевой портал Retailer.ru и подтвердил представитель компании. Об этом сообщают "Ведомости".

Минтруд предложил увеличить страховые взносы с фонда оплаты труда

Минтруд предлагает увеличить страховые взносы с зарплат, превышающих установленную предельную величину, пишет РБК. Дополнительные доходы, которые к 2021 году достигнут 234 миллиардов рублей, помогут своевременно индексировать пенсии.

Кризис меняет акценты в банковском кредитовании

Кризис, санкции и девальвация рубля заставили банки менять заемщиков в корпоративном секторе, передает РБК. С торговли и строителей они переключились на пищевую отрасль, сельское хозяйство и энергетику

Россияне берут все больше кредитов

В январе количество выданных кредитов выросло на 47 процентов, а объемы кредитования – на 33 процента, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), пишет "Российская газета". Всего за январь 2016 года банки выдали населению 1,4 миллиона новых кредитов общим объемом 134,6 миллиарда рублей. Объем сегмента кредитов наличными вырос на 104 процента. В январе было выдано 887 тысяч кредитов на сумму более 82,3 миллиарда рублей. Средняя сумма кредита наличными выросла до 93 тысяч рублей с 64 тысяч в 2015 году.