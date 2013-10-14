За отказ нарушить тайну переписки оштрафована Mail.Ru Group

Фото: ИТАР-ТАСС

Компанию Mail.Ru Group оштрафовали на полмиллиона рублей за отказ в предоставлении данных о личной переписке одного из пользователей. Решение о привлечении организации к ответственности вынес в понедельник, 14 октября, Банк России, сообщает пресс-служба Mail.Ru Group. Руководители компании намерены оспаривать постановление в суде.

В конце минувшего лета, 30 августа, Федеральная служба по финансовым рынкам, чьи полномочия с 1 сентября перешли к Банку России, потребовала от Mail.Ru Group предоставления сведений о том, с кем вел переписку пользователь почтового сервиса Mail.Ru.

По словам руководителя юридической службы Mail.Ru Group Антона Мальгинова, компания не имела права разглашать по запросу подобную информацию, так как она представляет собой тайну личной переписки и охраняется Конституцией. Сообщить сведения о том, с кем общался через почтовый сервис пользователь, компания смогла бы только в соответствии с соответствующим решением суда.

Mail.Ru Group намерена в судебном порядке оспаривать решение Банка России после получения текста постановления.