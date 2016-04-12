Власти Подмосковья оштрафовали 97 тысяч водителей за превышение средней скорости

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С начала 2016 года подмосковные власти выписали водителям порядка 600 тысяч штрафов за нарушения правил дорожного движения на общую сумму свыше 326 млн рублей. За превышение средней скорости составили более 97 тысяч административных постановлений на сумму более 51 миллиона рублей, за выезд на стоп-линию – 20 тысяч постановлений. На платном участке трассы М-11 "Москва – Петербург" зафиксировано 1 386 превышений скорости, за что водителей оштрафовали на 860 тысяч рублей. По сравнению с прошлым годом количество постановлений за нарушения ПДД в Подмосковье выросло в 1,5 раза. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДДМО).

За первые три месяца этого года подмосковный ЦБДД направил водителям порядка 600 тысяч штрафов на сумму свыше 326 миллионов рублей. Как отметили в пресс-службе, превышение скорости является традиционно самым популярным нарушением – автолюбители получили более 573 тысяч уведомлений. Отметим, в подавляющем большинстве россияне незначительно превышают скорость в интервале от 21 до 40 км/час.

На основе записей с камер наблюдения было выписано 97 тысяч постановлений за превышение средней скорости движения, водители получили штрафы на сумму 51 миллион рублей. Больше всего нарушений зафиксировано возле Жуковского на Новорязанском шоссе – порядка 23 тысячи штрафов. На Киевском шоссе – более 19 тысяч штрафов за превышение скорости. На платной дороге "Москва – Санкт-Петербург" сотрудники Госавтоинспекции также вычислили 1 386 нарушений скоростного режима на сумму свыше 860 тысяч рублей.

"Кроме того, 20 тысяч водителей оштрафованы за невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией на перекрестках и 600 – за выезд на ж/д переезд при запрещающем сигнале светофора", – заявили в пресс-службе.

Напомним, в Московской области начали штрафовать за превышение средней скорости с февраля этого года. На дорогах работает 50 зон контроля средней скорости, они установлены на 25 участках федеральных и региональных дорог. При этом комплексы слежения появляются в Подмосковье с ноября прошлого года. В 2014 году московские власти также подготовили 50 площадок для установки комплексов наблюдения фиксирующих среднюю скорость движения. Камеры установили на четырех участках МКАД и на Алабяно-Балтийском тоннеле. Позднее ГКУ "Центр организации дорожного движения" повторил эксперимент однако от закупки новых устройств отказался.

Камеры для определения средней скорости устанавливают в начале и конце участка. Комплексы работают на отрезках протяженностью от 500 метров до 10 километров. Они дважды фиксируют автомобиль и делят длину пройденного пути на время, так Госавтоинспекция получает данные о средней скорости. В случае, если скоростной режим был превышен – водитель получает штраф, как за обычное нарушение скорости по статье 12.9 КоАП. К примеру, если водитель превысил скорость на 20-40 км/час, ему придет штраф в размере 500 рублей. Если же скорость превышена на 80 км/час и более, человеку грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до полугода.

Добавим также, что информационные экраны на дорогах Москвы будут транслировать пробки на областных трассах. Водители смогут получать данные о перекрытиях, заторах и затруднениях движения за пределами Москвы.

Никита Щуренков, Анатолий Федотов