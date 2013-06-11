Госдума приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Госдумы поддержали законопроект о штрафах за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. 11 июня парламентарии рассмотрели его сразу во втором и третьем чтениях.

Законопроект "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" предусматривает введение за пропаганду гомосексуализма штрафов от 4 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 40 до 50 тысяч для должностных лиц. Для юридических лиц ко второму чтению наказание увеличили, теперь штрафы могут составить от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, либо предусмотрено административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

За пропаганду через СМИ и интернет устанавливаются штрафы для граждан от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для юридических лиц - 1 миллион рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Если же в пропаганде уличили иностранца, ему грозит штраф от 4 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны либо административный арест на срок до 15 суток. Если же он сделал это через СМИ и интернет, санкции возрастают до 50-100 тысяч.

В первом чтении законопроект был принят еще в январе. После этого в него были внесены поправки. Отметим, что сегодня во время обсуждения инициатив полиция задержала около 20 человек, участвующих в незапланированной акции у здания Госдумы. Митингующие протестовали против принятия закона о запрете пропаганды гомосексуализма.