Суды передадут приставам информацию о должниках по сети

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

В 2016 году Мосгорсуд будет направлять документы в Федеральную службу судебных приставов в электронном виде. Об этом m24.ru рассказал директор ФССП России Артур Парфенчиков. Если суд вынесет решение о том, что с ответчика нужно принудительно взыскать деньги, приставам автоматически, без задержек отправится исполнительный лист. Главный судебный пристав подчеркнул, что сегодня правовая база для такой системы обмена документами уже создана. Онлайн-взаимодействие этих ведомств защитит людей от возможных неудобств, связанных с задержками документов.

"В начале этого года был принят закон, регулирующий исполнительное производство. Он ввел возможность получения в электронном формате юридически значимых документов из других органов, в том числе – из судов. Мы активно работаем над возможностью перехода на электронный документооборот, в частности, пилотным проектом в ближайшее время станет Московский городской суд", – сказал Парфенчиков.

Главный судебный пристав подчеркнул, что в планах службы – наладить обмен документами в формате онлайн и с другими ведомствами. "У нас есть опыт электронного документооборота с налоговой службой. Сейчас мы активно работаем с ГИБДД, планируем в следующем году отработать эту схему с МЧС и ФМС", – отметил он.

В пресс-службе Мосгордсуда пояснили, что в рамках проекта по созданию Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы предусмотрена интеграция с 12 ведомствами, в том числе с ФССП. "На сегодняшний день подготовлен комплект документов для обеспечения электронного обмена данными с ФССП. В настоящее время осуществляется согласование деталей электронного межведомственного взаимодействия. К концу 2016 года планируется запуск полномасштабной интеграции московской судебной системы с ФССП России", - говорится в сообщении.

Отметим, что после получения штрафной квитанции у гражданина есть 10 дней на обжалование и потом еще 60 дней на оплату. В противном случае, информация о его задолженности будет передана в суд. Если суд выносит решение взыскать деньги принудительно, составляется исполнительный лист, который передается судебным приставам. На основании этого документа ФССП начинает собственное производство по взысканию долгов.



Электронное взаимодействие с ФССП налаживает Московская административная дорожная инспекция. Информацию о штрафах за нарушения правил парковки МАДИ теперь будет передавать судебным приставам автоматически. Это избавит ведомства от оформления и передачи данных на бумаге, серьезно сократит время подготовки и рассмотрения дел, и обеспечит неотвратимость наказания за нарушения. Ряд пилотных проектов совместно с приставами реализует ГИБДД . Так, в Подмосковье начали следить за должниками с помощью дорожных камер . В рамках эксперимента камеры фото- и видеофиксации, установленные на трассах области, подключили к базе ФССП. Эта мера позволила отслеживать перемещения автомобилей, принадлежащих тем, кто уклоняется от взысканий. Только за первые 1,5 часа эксперимента таким методом было задержано 12 транспортных средств, владельцы которых числятся злостными неплательщиками.

Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский считает, что с технической точки зрения проблем в реализации проекта не должно быть. Новая система может упростить работу с гражданами. "Документ в бумажном виде может потеряться, звонки с уточнениями по каждому отдельному случаю занимают массу времени. В то время как электронная проверка занимает всего несколько секунд, и к тому же минимизирует или вовсе исключает ошибки в оформлении документа, которые неизбежны в случае бумажного носителя", – заявил Коробков-Землянский.

Вопрос с предоставлением данных в электронной форме проработан не до конца, уверена ведущий юрисконсульт ЗАО "Юридическое сопровождение бизнеса" Анна Солоненко. "Суд направляет исполнительный лист приставам только тогда, когда речь идет о взыскании в пользу государства. В остальных случаях предъявление исполнительного листа – это право, а не обязанность истца. И его исключать из этой цепочки неправильно", – пояснила она.

Однако система онлайн-документооборота может избавить должников от ряда неудобств. "Мне известно много случаев, когда человек перед выездом за границу закрыл долги в полном объеме, но у приставов об этом информации еще не было. Как правило, узнает об этом человек уже в последний момент, стоя в аэропорту – все, отпуск сорван", – заключила Солоненко.

Эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов уверен, что электронное взаимодействие между ведомствами поможет исключить ряд других, более неприятных ситуаций для граждан.

"Классический документооборот – ахиллесова пята современной системы правосудия. Суд выносит решение, но пока исполнительный лист идет судебным приставам, должник может успеть скрыться сам или сокрыть активы, представляющие наибольшую ценность, – пояснил собеседник m24.ru, – Например, он может воспользоваться проволочкой, чтобы продать автомобиль или переоформить на другое лицо недвижимость. Пока документы идут приставам, а от них – в регистрирующие органы, может произойти такая ситуация, что запрет будет наложен на имущество, которое уже приобрел другой человек. Часто даже не подозревающий о возможных проблемах у продавца".

Напомним, за последнее время был принят целый ряд санкций в отношении тех граждан, которые злостно уклоняются от оплаты штрафов и имеющихся задолженностей. В частности, с 15 января 2016 года порядка 300 тысяч водителей, пилотов и яхтсменов лишатся права управлять транспортными средствами из-за долгов. В категорию неплательщиков входят около 200 тысяч человек, которые не возместили причиненный вред, 100 тысяч человек – должники по алиментам и административным штрафам. Чтобы вернуть свое специальное право, им придется полностью погасить имеющиеся задолженности.

Помимо этого, осенью Минюст подготовил проект закона, по которому должникам по алиментам запретят сделки с имуществом. Авторы документа отмечают, что сейчас пристав может налагать запрет лишь на имущество должника, но для этого нужно сначала это имущество найти. Должник тем временем может совершать сделки, а на проданное имущество невозможно наложить арест. Поэтому предполагается наделить судебного пристава правом устанавливать запрет на совершение действий с движимым и недвижимым имуществом должника. А банки на основании данных ФССП смогут отказывать злостным неплательщикам в выдаче кредита. Необходимые поправки в закон о кредитных историях уже приняты, и сейчас прорабатываются механизмы взаимодействия судебных приставов и банков.

Виталий Воловатов, Марина Курганская, Юлия Караваева