Суды передадут приставам информацию о должниках по сети

В 2016 году Мосгорсуд будет направлять документы в Федеральную службу судебных приставов в электронном виде. Об этом m24.ru рассказал директор ФССП России Артур Парфенчиков. Если суд вынесет решение о том, что с ответчика нужно принудительно взыскать деньги, приставам автоматически, без задержек отправится исполнительный лист. Главный судебный пристав подчеркнул, что сегодня правовая база для такой системы обмена документами уже создана. Онлайн-взаимодействие этих ведомств защитит людей от возможных неудобств, связанных с задержками документов.
"В начале этого года был принят закон, регулирующий исполнительное производство. Он ввел возможность получения в электронном формате юридически значимых документов из других органов, в том числе – из судов. Мы активно работаем над возможностью перехода на электронный документооборот, в частности, пилотным проектом в ближайшее время станет Московский городской суд", – сказал Парфенчиков.
Главный судебный пристав подчеркнул, что в планах службы – наладить обмен документами в формате онлайн и с другими ведомствами. "У нас есть опыт электронного документооборота с налоговой службой. Сейчас мы активно работаем с ГИБДД, планируем в следующем году отработать эту схему с МЧС и ФМС", – отметил он.
В пресс-службе Мосгордсуда пояснили, что в рамках проекта по созданию Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции Москвы предусмотрена интеграция с 12 ведомствами, в том числе с ФССП. "На сегодняшний день подготовлен комплект документов для обеспечения электронного обмена данными с ФССП. В настоящее время осуществляется согласование деталей электронного межведомственного взаимодействия. К концу 2016 года планируется запуск полномасштабной интеграции московской судебной системы с ФССП России", - говорится в сообщении.
Отметим, что после получения штрафной квитанции у гражданина есть 10 дней на обжалование и потом еще 60 дней на оплату. В противном случае, информация о его задолженности будет передана в суд. Если суд выносит решение взыскать деньги принудительно, составляется исполнительный лист, который передается судебным приставам. На основании этого документа ФССП начинает собственное производство по взысканию долгов.
Медиа-эксперт Антон Коробков-Землянский считает, что с технической точки зрения проблем в реализации проекта не должно быть. Новая система может упростить работу с гражданами. "Документ в бумажном виде может потеряться, звонки с уточнениями по каждому отдельному случаю занимают массу времени. В то время как электронная проверка занимает всего несколько секунд, и к тому же минимизирует или вовсе исключает ошибки в оформлении документа, которые неизбежны в случае бумажного носителя", – заявил Коробков-Землянский.
Вопрос с предоставлением данных в электронной форме проработан не до конца, уверена ведущий юрисконсульт ЗАО "Юридическое сопровождение бизнеса" Анна Солоненко. "Суд направляет исполнительный лист приставам только тогда, когда речь идет о взыскании в пользу государства. В остальных случаях предъявление исполнительного листа – это право, а не обязанность истца. И его исключать из этой цепочки неправильно", – пояснила она.
Однако система онлайн-документооборота может избавить должников от ряда неудобств. "Мне известно много случаев, когда человек перед выездом за границу закрыл долги в полном объеме, но у приставов об этом информации еще не было. Как правило, узнает об этом человек уже в последний момент, стоя в аэропорту – все, отпуск сорван", – заключила Солоненко.
Эксперт правового совета столичного ГУ МВД, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов уверен, что электронное взаимодействие между ведомствами поможет исключить ряд других, более неприятных ситуаций для граждан.
"Классический документооборот – ахиллесова пята современной системы правосудия. Суд выносит решение, но пока исполнительный лист идет судебным приставам, должник может успеть скрыться сам или сокрыть активы, представляющие наибольшую ценность, – пояснил собеседник m24.ru, – Например, он может воспользоваться проволочкой, чтобы продать автомобиль или переоформить на другое лицо недвижимость. Пока документы идут приставам, а от них – в регистрирующие органы, может произойти такая ситуация, что запрет будет наложен на имущество, которое уже приобрел другой человек. Часто даже не подозревающий о возможных проблемах у продавца".
Напомним, за последнее время был принят целый ряд санкций в отношении тех граждан, которые злостно уклоняются от оплаты штрафов и имеющихся задолженностей. В частности, с 15 января 2016 года порядка 300 тысяч водителей, пилотов и яхтсменов лишатся права управлять транспортными средствами из-за долгов. В категорию неплательщиков входят около 200 тысяч человек, которые не возместили причиненный вред, 100 тысяч человек – должники по алиментам и административным штрафам. Чтобы вернуть свое специальное право, им придется полностью погасить имеющиеся задолженности.
Помимо этого, осенью Минюст подготовил проект закона, по которому должникам по алиментам запретят сделки с имуществом. Авторы документа отмечают, что сейчас пристав может налагать запрет лишь на имущество должника, но для этого нужно сначала это имущество найти. Должник тем временем может совершать сделки, а на проданное имущество невозможно наложить арест. Поэтому предполагается наделить судебного пристава правом устанавливать запрет на совершение действий с движимым и недвижимым имуществом должника. А банки на основании данных ФССП смогут отказывать злостным неплательщикам в выдаче кредита. Необходимые поправки в закон о кредитных историях уже приняты, и сейчас прорабатываются механизмы взаимодействия судебных приставов и банков.
Виталий Воловатов, Марина Курганская, Юлия Караваева