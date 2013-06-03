"Почту России" оштрафовали на 30 тысяч рублей за задержку письма

Фото: ИТАР-ТАСС

ФГУП "Почта России" оштрафовано за нарушение сроков пересылки заказного письма. Нарушение было выявлено в ходе внеплановой проверки управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Москвы "Почта России" оштрафована на 30 тысяч рублей.

"Выявлено нарушение обязательных требований п. 4 лицензии № 25577 на оказание услуг почтовой связи, выразившееся в задержке на три дня пересылки заказного письма из Краснодара в Москву", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Напомним, это уже первое дело в отношение ФГУП. 31 мая стало известно о том, что против "Почты России" возбуждено 13 административных дел за задержку потовых отправлений.

Поводом для возбуждения дел послужил скандал с завалами посылок в столичных аэропортах. Тогда на почтовых пунктах скопилось около 500 тонн посылок из-за рубежа.