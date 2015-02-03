В "Олимпийском" пройдет шоу гигантских внедорожников Monster Mania

Фото: M24.ru

28 марта на арене спорткомплекса "Олимпийский" состоится шоу гигантских внедорожников Monster Mania. Пилоты покажут зрителям мастер-класс езды на "бигфутах", а также ряд трюков на внедорожниках.

Гости шоу увидят как четырехтонные машины взмывают в воздух, делая там сальто и приземляясь точно на колеса.

Кроме того, перед зрителями выступят "летающие" мотофристайлеры. При этом в этом не обойдется и без сюрпризов. Так, добавляет новизны полноценный сюжет, что будет присутствовать в этом шоу.

Также организаторы сделают подарок всем поклонникам Monster Mania. У каждого зрителя будет возможность лично прикоснуться к "живым монстрам", сделать фотографии и взять автографы у водителей.