18 мая, 18:18

Данила Козловский раскрыл имя новорожденного сына от Оксаны Акиньшиной

"Крохотный львенок": Акиньшина и Козловский сообщили о рождении сына

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина сообщили подписчикам о рождении совместного ребенка. Что известно о пополнении в одной из самых скрытных пар, расскажет Москва 24.

"Как же мы долго тебя ждали"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/akinshok2013

Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина рассказали о пополнении в своих соцсетях. Малыш родился 6 мая, его назвали Лео. Пара снабдила пост совместными фотографиями периода беременности и снимком ножек младенца.

Смысл есть во всем и всегда, но никогда не ощущаешь его так остро, как после рождения ребенка. <...> Наш крохотный львенок, наша безусловная любовь. Как же мы долго тебя ждали. Лео Данилович Козловский. Добро пожаловать в этот мир!
Данила Козловский
актер

"Теперь у нас самый ценный подарок на свете, вот только без инструкции по применению. Так что дальше не спим и изучаем", – добавил Данила.

Акиньшину заподозрили в беременности в конце апреля. В распоряжении журналистов оказались кадры с посещения парой парижского театра Grand Opera, снятые еще в феврале. Уже тогда у актрисы был заметен живот, а инсайдеры заявляли, что роды предстоят в конце мая.

Кроме того, пользователи обратили внимание на кольцо на безымянном пальце Акиньшиной и предположили, что пара тайно зарегистрировала отношения.

По данным СМИ, роман между коллегами начался еще в 2020-м во время совместной работы над фильмом "Чернобыль". Пара не афишировала отношения и не комментировала личную жизнь. Только в начале сентября 2025-го Акиньшина опубликовала в своем блоге совместное фото с Данилой, а Козловский в апреле 2026-го поздравил возлюбленную с днем рождения в своих соцсетях.

Насыщенная личная жизнь

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Для Козловского новорожденный стал вторым ребенком. У актера есть 6-летняя дочь Ода Валентина от актрисы Ольги Зуевой. Данила старается навещать наследницу, которая живет вместе с матерью в США. До романа с Акиньшиной СМИ сообщали об отношениях Козловского с коллегами, в частности с актрисами Елизаветой Боярской и Юлией Снигирь.

Данила также был женат, его избранницей стала актриса польского происхождения Уршула Магдалена Малка. Однако брак продлился около трех лет.

Романы Акиньшиной также привлекали внимание журналистов. В прессе активно обсуждались ее отношения с актером Алексеем Чадовым, музыкантом Сергеем Шнуровым, певцом Алексеем Воробьевым. За ее плечами два замужества: в 2009-м в браке с бизнесменом Дмитрием Литвиновым Оксана родила сына Филиппа. От второго супруга, кинопродюсера Арчила Геловани, знаменитость родила сына Константина в 2013-м и дочь Эмми в 2017-м.

По данным СМИ, старший наследник Акиньшиной живет с ее родителями: якобы из-за серьезных проблем со здоровьем ему нужен особый уход, который Оксана с плотным актерским графиком обеспечить не может. К слову, пресса сообщала, что отец актрисы дважды подавал на нее в суд, в 2020 и 2021 годах. Хотя разногласия были урегулированы в досудебном порядке, стало известно, что один из исков касался взыскания алиментов на несовершеннолетнего.

Двое других детей по решению суда живут с отцом в Грузии. Актриса навещает наследников, но редко делится совместными снимками в соцсетях.

