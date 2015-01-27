Платные группы продленного дня открыты в 17 московских школах

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Платные группы продленного дня, открытые по согласованию с департаментом образования, действуют в 17 столичных школах, рассказал Агентству "Москва" член комиссии по образованию Мосгордумы Ирина Ильичева.

"По данным департамента образования, в Москве всего 17 школ, в которых введены платные группы продленного дня: по 8 школ в ЮЗАО и ЦАО и одна в СВАО. Для открытия группы продленного дня необходимо, во-первых, решение управляющего совета школы, во-вторых - обращение директора в управление образования, в-третьих - рассмотрение обращения в управлении образования.

Поэтому все спекуляции на тему того, что во многих московских школах вводятся платные "продленки" без согласования с родителями, не обоснованы", - заявила Ильичева.

"Все школы, которые умеют организовать правильное дополнительное образование - все они, без исключения, получили субсидии на дополнительное образование. Никто не будет давать финансы "впустую", - добавила Ильичева.

Отметим, в начале учебного года появилась информация о том, что продленку в школах могут сделать платной. Однако после этого министр образования и науки Дмитрий Ливанов заявил, что брать деньги за эту услугу нельзя. В столичном департаменте образования пояснили, что, в соответствии с 66 статьей "Закона об образовании", школа имеет право вводить плату только за образовательные допуслуги во второй половине дня.

"Каждое образовательное учреждение имеет право вводить дополнительные образовательные услуги во второй половине дня в соответствии с запросами московских семей. Это могут быть группы развития, группы по социализации детей, но это не та "продленка", о которой мы привыкли говорить. Это совсем другая услуга", - отметил замруководителя департамента образования Александр Гаврилов.

В ноябре 2014 года глава департамента образования столицы Исаак Калина сообщал, что только 17 московских школ согласовали плату за продленку, которая составляет от 900 до 3 тысяч рублей. Он напомнил, что не платят за продленку в коррекционных школах, а также родители, находящиеся в трудной жизненной ситуации.