В СЗАО школьник ранил сверстника из травматического пистолета

Фото: ИТАР-ТАСС

В одной из столичных школ подросток ранил своего сверстника в глаз из травматического пистолета.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления полиции, около 16.30 в МВД поступило сообщение, что в одну из больниц был доставлен 14-летний подросток с пулевым ранением глаза.

По данным проверки, травму школьник получил от однокашника в общеобразовательном учреждении на улице Маршала Конева. На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, которые выяснят все обстоятельства произошедшего.