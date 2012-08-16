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16 августа 2012, 14:05

К 1 сентября для детей-инвалидов в ЦАО приспособят 74 школы

школы инвалиды детские сады больницы

ИТАР-ТАСС

В ЦАО к новому учебному году для детей-инвалидов приспособят здания и прилегающие территории 74 школ и гимназий. Для удобства маломобильных учащихся появятся входные группы, пути движения по первым этажам и безбарьерные санитарно-бытовые помещения, сообщили в пресс-службе Центрального административного округа.

Кроме того, для свободного перемещения инвалидов усовершенствуют шесть детских музыкальных школ, школу искусств, 30 библиотек, три дома культуры и три молодежных клуба.

Что касается медучреждений округа, то в десяти из них уже установлены специальные подъемные устройства. Для рожениц-инвалидов в роддомах, расположенных на Красноармейской и Рабочей улицах, оборудовали туалетные и санитарные комнаты.

Доступная среда для инвалидов появилась и в центрах социального обслуживания населения "Красносельский", "Таганский", "Якиманка", а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Для детей-инвалидов приспособили пять спортивно-юношеских школ олимпийского резерва и госучреждение "Центр сборных команд".

Власти позаботились об установке поручней, расширении входных проемов в санузлах и ванных комнатах в 18 квартирах инвалидов.

Свободный доступ для маломобильных москвичей организован в 443 объектах потребительского рынка и в здании управы.

"В ближайшем будущем по уровню доступности для людей с ограниченными возможностями центр Москвы будет соответствовать европейским стандартам", - отметил префект ЦАО Сергей Байдаков.

Добавим, что численность жителей ЦАО составляет 745 тысяч 100 человек. Из них почти 80 тысяч – инвалиды.

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