Членов управляющих советов школ будут выгонять за мат и конфликт интересов

Для советов при столичных школах разрабатывают новые стандарты

17 февраля начнется рассмотрение новых стандартов деятельности управляющих советов при московских школах. Как рассказал M24.ru разработчик документа директор некоммерческой организации "Доверие. Партнерство. Право" Андрей Алферов, управляющий совет каждой школы на 50% будет состоять из родителей, но в него обязательно включат до трех учеников.

1 марта начнется аккредитация советов, рассказала M24.ru председатель Общественного совета при департаменте образования Нина Минько. Она будет добровольной, но только прошедшие процедуру организации смогут выбирать директоров школ. Членов советов смогут исключать за прогулы заседаний, за использование ненормативной лексики, скандальный нрав и лоббирование собственных интересов.

Напомним, что управляющие советы получат полномочия по выбору директоров школ - из двух кандидатур, предложенных департаментом образования. Сегодня советы уже могут проверить финансовую деятельность школы, не согласиться с образовательной программой, решать вопросы школьной формы, рациона питания детей, расписания уроков и каникул.

Как рассказал Андрей Алферов, в деятельность советов будет внесен ряд изменений. В нормативах будет прописано, что не менее 50% членов организации должны занимать родители детей, учащиеся в разных классах, чтобы совет представлял интересы всех учеников. Число родителей может варьироваться от 11 до 25 человек в зависимости от размера школы.

В совет также должен входить:

директор школы

председатель профсоюзной организации (если больше половины учителей входят в профсоюз)

от одного до трех учеников 9-10 классов

один представитель департамента образования или окружного управления образования

от двух до четырех "кооптированных членов". Это люди, которые напрямую не имеют отношения к школе, но хотят участвовать в ее жизни и имеют высокий социальный статус. Например, бывшие выпускники, муниципальные депутаты, поэты, писатели, бизнесмены, представители общественности.

Как работает управляющий совет при школе

Председателем совета может стать либо родитель, либо член совета, не имеющий прямого отношения к школе.

“В стандартах будет приписан новый пункт о дисквалификации членов совета, - объяснил Алферов. - Потерять свое место в совете можно будет за два прогула заседаний, за использование нецензурной лексики на собраниях, за скандальный нрав и явное лоббирования собственных интересов. Также из советов будут уходить те члены, которые “подрывают” деятельность совета. Например, пишут жалобы на администрацию школы или председателя совета в департамент образования. "Выносить сор из избы" непродуктивно”.

Кроме того, по словам Алферова, в новых стандартах будет прописано, что управляющий совет собирается под конкретного директора школы, то есть при увольнении директора будет автоматически распущен и управляющий совет. “Члены совета будут обязаны проходить в течение одного учебного года обучение на знание закона об общественном управлении школами и основой учебной программы, - продолжил собеседник M24.ru. - Обучение будет проходить в формате семинаров и деловых игр. Знание членов совета проверят тестами и выдадут им соответствующие сертификаты. Обучением займется Институт развития государственно-общественного управления”.

Члены общественного совета должны будут стать публичными людьми. “На официальном сайте каждой школы должно быть опубликовано, кто входит в управляющий совет, - рассказал Алферов. - В перечне необходимо указать имя, контактные данные (мобильный телефон и электронная почта), образование, должность по основной работе. Публиковать данные об участниках совета без их согласия школа не имеет права, поэтому им самим необходимо будет написать заявление на имя директора с просьбой включить данные в список для сайта”.

Председатель Общественного совета при департаменте образования Нина Минько рассказала M24.ru, что 17 февраля на очередном заседании планируется принять стандарты для аккредитации управляющих советов школ. “С 1 марта советы начнут проходить аккредитацию, мы будем проверять документы, и смотреть, кто в нем участвует, имеют ли эти люди право называться членами управляющего совета, - отметила Минько. - Стандарты еще могут немного измениться в ходе заседания”.

Председатель комиссии по образованию Мосгордумы Антон Молев подчеркнул, что аккредитация учебных советов в школах будет проходить добровольно: “Новые стандарты разработала общественная организация при поддержке департамента образования. Те советы, которые ее пройдут, будут иметь больше полномочий, чем те, кто от нее откажутся. Например, у них будет право выбора директора школы”.

По словам Молева, сегодня значительное большинство управляющих советов работают формально и существуют "для галочки". “Возможно, эти советы избраны без нарушений закона, но реального участия в жизни школы они не принимают и полностью соглашаются с политикой директора, - продолжил депутат. - Есть советы, которые, наоборот, постоянно оспаривают деятельность школы, вмешиваются в ее работу и перетягивают “управленческое одеяло” у директора на себя. Но есть и такие органы управления, которые выступают в роли равных партнеров, помогающих в управлении деятельностью школы. Цель общественной аккредитации - увеличить число последних”.

В августе прошлого года В августе прошлого года было решено , что некоммерческая организация "Доверие. Партнерство. Право" займется выработкой специальных стандартов деятельности управляющих советов школ. Решение было принято при поддержке департамента образования Москвы. В компетенции управляющих советов следующие вопросы: введение или изменение школьной формы

школьное питание

расписание занятий и работа группы продленного дня

расходование школой внебюджетных средств

выбор учебников, "школьного компонента" программы и профилей обучения

проведение мероприятий

конфликтные ситуации

Избираться в члены управляющего совета можно только после того, как кандидатуру одобрят в структуре, от которой будущий член совета выдвигается. Кандидатуры родителей обычно утверждают на классных родительских собраниях.

Избираться в члены управляющего совета можно только после того, как кандидатуру одобрят в структуре, от которой будущий член совета выдвигается. Кандидатуры родителей обычно утверждают на классных родительских собраниях.



Директор центра образования "Царицыно" Ефим Рачевский пояснил, что аккредитация позволит навести порядок в органах общественного управления школы. “Некоторые советы были собраны c нарушением правовых норм. Аттестация позволит их выявить. Важно, чтобы в совете не было равнодушных и случайных людей, потому что сейчас у этого органа много полномочий, например, согласование бюджета образовательного учреждения”.

Анастасия Мальцева, Дарья Миронова