Звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон вернется на телеэкран

Брайан Крэнстон. Фото: facebook.com/thebryancranston

Брайан Крэнстон, исполнитель роли варщика мета мистера Уйата из нашумевшей драмы "Во все тяжкие" (Breaking Bad), вернется на телеэкран. Он сыграет в картине "По полной программе" (All the Way).

Спродюсирует телефильм Стивен Спилберг. Крэнстон воплотит на экране президента Линдона Джонсона - которого ему, кстати говоря, играть уже приходилось: актер задействован в одноименной театральной постановке на Бродвее. Права на адаптацию пьесы "По полной программе" приобрел американский телеканал HBO, сообщает The Hollywood Reporter.

Фото: facebook.com/thebryancranston

Адаптировать сценарий для телеэкрана будет обладатель Пулитцеровской премии и непосредственно автор пьесы Роберт Шенккан ("Сумеречная зона", "Спартак", "Окно спальни").

Линдон Джонсон взял в свои руки управление страной после убийства президента Джона Кеннеди в 1963 году. За роль Джонсона в театре Брайан Крэнстон получил престижную премию "Тони", а также еще несколько наград.