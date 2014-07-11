Желание сняться в "Игре престолов" выразили 55 тысяч испанцев

Фото: facebook.com/GameOfThrones

55 тысяч жителей Испании изъявили желание сняться в сериале "Игра престолов" (Game of Thrones), производство которого впервые будет вестись в этой стране. Организаторы кастинга считают, что если заявки продолжат поступать теми же темпами, в итоге их количество может превысить 100 тысяч.

Поскольку рассмотреть всех кандидатов не представляется возможным, отбирать счастливчиков, скорее всего, будут случайным образом, сообщает издание Sur, выходящее в Малаге. "Засветиться" в сериале смогут лишь около одной тысячи человек. Испанцев, которые примут участие в съемках, обещают уведомить о положительном решении в сентябре.

Съемки нескольких эпизодов фэнтези-сериала пройдут осенью этого года в Севилье.

Накануне, 10 июля, были объявлены претенденты на премию "Эмми", сериал "Игра престолов" стал лидером по количеству номинаций. Картина выдвинута сразу в 19 позициях.