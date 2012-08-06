Тяжелоатлетка Каширина – серебряный призер Олимпиады в Лондоне

ИТАР-ТАСС

Российская тяжелоатлетка Татьяна Каширина, выступающая в весовой категории свыше 75 килограммов, выиграла серебряную медаль на Олимпийских игр, сообщает Чемпионат.ком.

"Золото" досталось китайской спортсменке Лу-Лу Чжоу, а на третью ступень пьедестала поднялась представительница Армении Рипсимэ Хуршудян.

Соревнования проводились 5 августа в рамках олимпийского турнира тяжелоатлетов и состояли из двух упражнений – рывка и толчка. Каширина лидировала после первого вида программы, подняв вес в 135 килограммов и установив тем самым новый мировой рекорд, но в толчке китаянка сумела превзойти нашу спортсменку и завоевала высшую награду.

Напомним, что "серебро" Кашириной стало пятым для наших тяжелоатлетов на Олимпиаде – на вторую строчку пьедестала поднимались Светлана Царукаева, Наталья Заболотная, Алти Аухадов и Александр Иванов.

Всего в активе у российской сборной в настоящее время 35 медалей: четыре золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых.