Знарок официально назначен главным тренером сборной России по хоккею

Сборной России по хоккею официально представили главного тренера

Федерация хоккея России официально представила нового главного тренера сборной. Как сообщает телеканал "Москва 24", им стал Олег Знарок, ранее руководивший московским "Динамо"

Как рассказал президент ФХР Владислав Третьяк: "Другой кандидатуры, кроме Знарка, в Федерации даже не рассматривали". Добавим, что генеральным менеджером сборной стал гендиректор "Динамо" Андрей Сафронов

В тренерский штаб сборной вошло еще несколько человек из московского клуба - Харийс Витолиньш и Владимир Федосов, а также тренер вратарей Рашид Давыдов. Сам Знарок отметил, что переход в сборную – это не уход из "Динамо", а "короткая командировка".



Напомним, что в качества главного тренера Знарок дважды выигрывал Кубок Гагарина с "Динамо", а до этого выводил в финал турнира ХК МВД, правда команда из Балашихи уступила "Салавату Юлаеву". А с 2006 по 2011 год Знарок руководил сборной Латвии, высшим достижением которой было 7 место на Чемпионате мира в Берне в 2009 году.

Добавим, что прежний тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов покинул свой пост 5 марта. Сборную России он возглавил в 2011 году, контракт был рассчитан до конца олимпийского цикла. Под началом экс-тренера казанского "Ак Барса" сборная России выиграла чемпионат мира-2012, на ЧМ-2013 вылетела на стадии 1/4 финала. На Олимпийских играх в Сочи российская команда дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Финляндии со счетом 1:3.

Первый официальный турнир для сборной России под руководством Знарка станет Чемпионат мира в Минске, который начнется 9 мая.