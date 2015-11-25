Один из пилотов сбитого Су-24 выжил

Ливанский телеканал сообщил, что второй пилот Су-24 выжил

Один из пилотов сбитого Турцией Су-24 был спасен сирийской армией, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на дипломатического представителя Москвы во Франции.

Кроме того, один из ливанских телеканалов на своей странице в Facebook также сообщил, что второй пилот сбитого российского бомбардировщика жив. Связь с ним удалось установить после шестичасовых поисков.

Затем в дело вступил спецназ сирийской армии, которому удалось вывести летчика из тыла боевиков и сейчас он находится в безопасности на российской авиабазе Хмеймим.

Фронтовой бомбардировщик Су-24 из состава российской авиагруппы в Сирии был атакован во вторник утром, когда возвращался с задания на военную базу. Ракету "воздух-воздух" выпустил по самолету турецкий истребитель F-16. Машина упала на севере Сирии, около границы с Турцией. Оба пилота успели катапультироваться.

По некоторым данным, один из летчиков был убит огнем с земли. Кроме того, во время поисково-спасательной операции был сбит российский военный вертолет. Погиб один морской пехотинец-контрактник.

Президент России Владимир Путин назвал гибель Су-24 "ударом в спину со стороны пособников террористов". В администрации американского президента пришли к выводу, что российский Су-24 был сбит над территорией Сирии.