150 российских туристов, застрявших в Хургаде, вылетели в Москву

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 150 россиян, задержавшихся на сутки на египетском курорте Хургада, отправлены в Москву, передает РИА Новости. Россияне вылетели в Москву рейсом авиакомпании "Кубань".

Ранее сообщалось, что туристы должны были вылететь из Хургады в минувшее воскресенье, но рейс был отменен, а туристы размещены в гостинице.

Самолет авиакомпании "Кубань", который должен был забрать туристов, задержался из-за плохих погодных условий.

Напомним, ранее сообщалось, что более 150 российских туристов сутки не могли вылететь из египетского курорта Хургада из-за поломки самолета.