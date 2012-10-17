У "Боинга", который летел в Москву, отказал двигатель

Фото:ИТАР-ТАСС

У "Боинга", следующего в Москву, отказал один двигатель. Самолет экстренно сел в Перми.

У самолета "Боинг", летевшего по маршруту Чита-Москва, в районе Екатеринбурга отказал правый двигатель.



Командир воздушного судна, узнав о внештатной ситуации, решил посадить лайнер в ближайшем аэропорту на пути следования - пермском. О ситуации были извещены оперативные службы города,

сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах города.

Самолету удалось благополучно приземлиться. На борту лайнера находятся 106 пассажиров.