У "Боинга", который летел в Москву, отказал двигатель

Фото:ИТАР-ТАСС
У "Боинга", следующего в Москву, отказал один двигатель. Самолет экстренно сел в Перми.
У самолета "Боинг", летевшего по маршруту Чита-Москва, в районе Екатеринбурга отказал правый двигатель.
Командир воздушного судна, узнав о внештатной ситуации, решил посадить лайнер в ближайшем аэропорту на пути следования - пермском. О ситуации были извещены оперативные службы города,
сообщил "Интерфаксу" источник в оперативных службах города.
Самолету удалось благополучно приземлиться. На борту лайнера находятся 106 пассажиров.