Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября 2014, 16:52

Транспорт

Россия возобновила регулярное авиасообщение с Грузией

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта России возобновило регулярные рейсы по маршруту Москва - Тбилиси - Москва, сообщается на сайте ведомства.

В Росавиации отметили, что с 15 сентября выдается допуск ряду авиакомпаний к полетам в Грузию в соответствии с нотой МИД Грузии о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Разрешение на полеты уже получили авиакомпании:

  • "Аэрофлот"
  • "ВИМ-Авиа"
  • "Глобус"
  • "Сибирь"
  • "Трансаэро"
  • "Уральские авиалинии"
  • "ЮТэйр"

Отметим, что "Аэрофлот" уже начал продавать билеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва. Первый рейс в Тбилиси из Москвы планируется 26 октября. Минимальный тариф составляет 9 тысяч рублей туда и обратно.

Авиасообщение между государствами было прекращено в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.

В 2010 году российские авиакомпании получили возможность выполнять нерегулярные рейсы в Тбилиси, Батуми, Кутаиси из Москвы и Екатерибурга. Чартерные перелеты Москва - Тбилиси - Москва осуществляют "Сибирь" (S7) и Georgian Airways.

Сайты по теме


самолеты Россия Грузия авиаперелеты авиа и аэропорты Тбилиси

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика