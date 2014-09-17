Россия возобновила регулярное авиасообщение с Грузией

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство транспорта России возобновило регулярные рейсы по маршруту Москва - Тбилиси - Москва, сообщается на сайте ведомства.

В Росавиации отметили, что с 15 сентября выдается допуск ряду авиакомпаний к полетам в Грузию в соответствии с нотой МИД Грузии о возобновлении регулярного авиасообщения между Москвой и Тбилиси. Разрешение на полеты уже получили авиакомпании:

"Аэрофлот"

"ВИМ-Авиа"

"Глобус"

"Сибирь"

"Трансаэро"

"Уральские авиалинии"

"ЮТэйр"

Отметим, что "Аэрофлот" уже начал продавать билеты по маршруту Москва - Тбилиси - Москва. Первый рейс в Тбилиси из Москвы планируется 26 октября. Минимальный тариф составляет 9 тысяч рублей туда и обратно.

Авиасообщение между государствами было прекращено в августе 2008 года в связи с вооруженным конфликтом в Южной Осетии.

В 2010 году российские авиакомпании получили возможность выполнять нерегулярные рейсы в Тбилиси, Батуми, Кутаиси из Москвы и Екатерибурга. Чартерные перелеты Москва - Тбилиси - Москва осуществляют "Сибирь" (S7) и Georgian Airways.