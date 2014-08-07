Пилоты сообщили о сбоях в работе GPS над столичным регионом

Фото: ИТАР-ТАСС

Пилоты гражданской авиации отметили сбои в работе GPS в небе над столичным регионом, передает ИТАР-ТАСС.

По данным некоторых авиадиспетчеров, вечером и ночью 6 августа около 10 экипажей зафиксировали отказы в работе спутниковых систем на период от 5 до 10 минут на высоте 9-10 тысяч метров.

О причинах сбоя спутниковых систем самолетов в настоящее время неизвестно, Росавиация пока не комментирует ситуацию.

Отметим, что в мае 2014 года было принято решение приостановить работу 11 корректировочных станций GPS. Тогда эксперты заявляли, что это почти не повлияет на навигацию.