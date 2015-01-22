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22 января 2015, 14:21

Курсы доллара и евро снизились на несколько копеек

российский рубль курсы валют

Фото: ТАСС

В четверг рубль незначительно укрепился по отношению к доллару и евро. В течение этой недели курс российской валюты фактически не испытывает резких колебаний, как в декабре-начале января, сообщает пресс-служба Центробанка России.

Официальный курс доллара к рублю снизился на 15,58 копейки до 65,4 рубля, а евро упал на 4,94 копейки - до 75,77 рубля.

Отметим, что официальный курс валют вчера вырос после падения, закончившегося 20 января. Тогда были зафиксированы минимумы 2015 года - евро стоил 75,1 рубля, а доллар - 64,8 рубля.

Укрепление рубля происходило на фоне роста цен на нефть. 19 января в ходе торгов на лондонской бирже стоимость барреля марки Brent поднималась выше 50 долларов. Сейчас баррель нефти Brent стоит 49,47 доллара.

Ранее первый замглавы ЦБ Ксения Юдаева в ходе Гайдаровского форума отмечала, что Центробанк рассчитывает на стабилизацию стоимости нефти и курса рубля и не ожидает дальнейшего "драматического изменения котировок".

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