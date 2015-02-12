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12 февраля, 11:26

Количество ресторанов в столице не сократилось – Немерюк

рестораны продукты общепит Алексей Немерюк

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Общая численность ресторанов открытой сети (рестораны, которые может посетить любой желающий, в отличие от столовых при производствах, школах, институтах) в Москве осталась на прежнем уровне – их в городе порядка 7,5 тысяч, заявил журналистам глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, ситуация на рынке общепита сейчас более сложная, чем в торговле. "У нас сейчас нет какого-то роста по количеству заведений, несмотря на рекордное введенное количество торговых площадей за последний год, и здесь есть четкое понимание, почему это происходит: многие рестораторы меняют свои профили, уходят в большее дешевый сегмент, так называемого фастфуда, предлагаются новые форматы обслуживания", – сказал глава ведомства.

Отметим, что ранее в некоторых СМИ прошла информация о массовом закрытии ресторанов в Москве. Алексей Немерюк сказал, что эти данные не соответствуют действительности - на самом деле речь шла о закрытии около 60 предприятий общепита. "На место закрытых приходят новые, поэтому общая численность ресторанов в Москве не уменьшилась", – отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что за два минувших месяца в столице закрылось 46 ресторанов, преимущественно высокого класса. Основные причины банкротств: повышение арендной платы за помещения и высокие цены на российские продукты, заменившие иностранные деликатесы.

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По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, для ресторанного бизнеса наступили тяжелые времена. Это стало заметно перед Новым годом, когда большинство компаний осталось без привычного количества заказов.

"Прежде всего, это касается ресторанов, рассчитанных на средний класс. Именно средний класс пострадает от кризиса сильнее всего, и тем рестораторам, которые ориентировались на эту категорию граждан, придется менять подход к делу. Или закрываться", – рассказал Игорь Бухаров M24.ru.

В столичном департаменте экономической политики и развития считают, что в столице не хватает ресторанов. По статистике, в середине 2013 года в Москве на 1000 человек приходилось 43 места в кафе, в том время как в США эта цифра выше в три раза.

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