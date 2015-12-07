Реставрацию Рахманиновского зала Московской консерватории завершат весной

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Реставрацию Рахманиновского зала Московской консерватории имени Петра Чайковского планируется завершить весной 2016 года, сообщает Агентство "Москва".

При этом реставрацию первого учебного корпуса планируется закончить в IV квартале 2016 года, а выполнение работ по третьему учебному корпусу планируется начать в III квартале 2016 года с окончанием работ в 2017 году.

В графике также стоят работы по монтажу конструкций наземной части одного из корпусов строящегося многофункционального студенческого комплекса консерватории.

Напомним, реконструкция консерватории началась в 2010 году с Большого зала консерватории. В августе 2012 года был сдан в эксплуатацию корпус в Среднем Кисловском переулке, где открылось дополнительно 40 учебных классов. Также был реконструирован второй корпус, в котором находится Белый зал.

Реставрация проходит в два этапа, что позволяет не приостанавливать учебную и концертную деятельность Московской консерватории. Работы осуществляются в рамках Федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)".