Мусульмане начали отмечать праздник Ураза-байрам

В Москве началось празднование Ураза-Байрама

Мусульмане начали отмечать Ураза-байрам, или День разговения. В пяти мечетях Москвы прошли праздничные утренние молитвы. Мероприятия продлятся три дня.

Ураза-байрам - исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста. Это один из главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длится в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведет свое начало со времен пророка Мухаммеда.

В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные блюда, а после праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают в гости соседей, родственников и друзей, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

Главными московскими местами, где собирались сегодня верующие, стали Соборная и Мемориальная мечети. Мусульмане начали приходить сюда еще ночью, сообщает телеканал "Москва 24". У Соборной мечети была организована прямая трансляция молитвы.

В Москве мусульмане начали праздновать Ураза-Байрам

Возле мечетей столицы, а также на дополнительных площадках, выделенным правительством Москвы, работали волонтеры, которые помогали найти место для молитвы, а также рассказывали об особенностях праздника.

Вплоть до 30 июля мусульмане будут собираться на утренний намаз, а затем, возвращаясь домой, готовить национальные блюда, приглашать в гости родственников и друзей.

Напомним, что 28 июля, в день мусульманского праздника Ураза-байрам, на нескольких улицах в Москве было ограничено движение. Так, с 0.00 нельзя было проехать по улицам Дурова, Большой Татарской, Новокузнецкой, Гиляровского, Мещанской, Щепкина, Выползова, Старому Толмачевскому, Малому Татарскому и Озерковскому переулкам.

С 5.00 был ограничен проезд по Минской улице от Мосфильмовской до Кутузовского проспекта.