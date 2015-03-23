Форма поиска по сайту

Новости

Новости

23 марта 2015, 13:11

Общество

Звенигородский путепровод станет четырехполосным

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

После реконструкции Звенигородский путепровод станет четырехполосным, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Завершится строительство в третьем квартале 2015 года. Работы по его реконструкции выполнены на 20 процентов. На данный момент полностью демонтирован старый путепровод. Идет реконструкция 3-й Магистральной улицы.

Звенигородский путепровод связывает между собой 1-й Силикатный проезд, 1-ю и 3-ю Магистральную улицу, разделенные железнодорожными путями МК МЖД. Работы по его реконструкции начались в октябре 2014 года.

"Это один из восьми путепроводов на Малом кольце Московской железной дороги, подлежащих реконструкции за счет средств бюджета города с целью реконструкции МК МЖД и интеграции его в систему пассажирских перевозок города", – сообщил глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Где появятся путепроводы к 2017 году

Напомним, на Можайском путепроводе работы завершились в августе прошлого года, а реконструкция Ленинградского путепровода закончилась в декабре. Помимо этого, в августе начались работы по реконструкции Коптевского путепровода. Работы идут и на Волоколамском шоссе на участке от улицы Пехотная до Ленинградского шоссе.

Также завершается строительство железнодорожной эстакады над Смоленским направлением Московской железной дороги. В сентябре железнодорожники начнут сооружать платформу остановочного пункта.

Город также выделил средства на строительство дороги от Симоновской набережной до проспекта Андропова со строительством эстакады над путями. Строительство должно завершиться в 2017 году.

Как ранее сообщало M24.ru, наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

реконструкция проекты стройкомплекс Москвы Звенигородская эстакада путепроводы строительство и реконструкция

Главное

