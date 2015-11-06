Театр Олега Табакова оснастят уникальной системой виртуальной акустики

Фото: stroi.mos.ru

Завершается реконструкция театра под руководством Олега Табакова, сообщает пресс-служба департамента строительства. По словам главы ведомства Андрея Бочкарева, проект предполагает оснащение театра современным звуковым, световым и сценическим оборудованием, соответствующим самым высоким мировым стандартам.

Кроме современного сценического оборудования театр будет оснащен необычной системой виртуальной акустики помещения. Она служит для создания необходимого акустического пространства и объема в помещениях любого типа.

Система позволяет воспроизводить и перемещать по всему помещению любой необработанный сигнал. Это может послужить, например, для перемещения звука вслед за артистом на сцене. Все настройки и эффекты системы можно независимо контролировать по всему помещению и даже в отдельных его зонах.

Еще одной особенностью данной системы является использование микрофонов, с помощью которых можно вовлечь присутствующую публику в акустическое пространство.

Отметим, что в театре уже выполнена отделка театральных помещений и монтаж верхней механики сцены. В настоящее время проводится монтаж нижней механики сцены, а также расстановка мебели и приемка помещений. Полностью завершить отделочные работы планируется в конце ноября, а все оборудование будет смонтировано до конца года.

Ранее m24.ru сообщало, что новое здание театра Олега Табакова на улице Гиляровского откроется в следующем году. В театре появится сцена-трансформер. Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену.

Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.

Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов.

Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.

Сейчас театр под руководством Табакова, известный также как "Табакерка", размещается в подвале дома № 1а по улице Чаплыгина.