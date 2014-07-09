Совфед одобрил закон о запрете рекламы на платных телеканалах

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Совет Федерации 9 июля на последнем заседании весенней сессии одобрил запрет рекламы на платных телеканалах, сообщает "Интерфакс".

Согласно документу, запрещается распространение рекламы в телепрограммах, доступ к которым осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств.

Отмечается, что проект закона разработан в целях выравнивания экономических условий деятельности вещателей бесплатных и платных телеканалов, а также соблюдения прав потребителей. По мнению авторов законопроекта, в настоящее время платные каналы находятся в более выгодном положении по сравнению с конкурентами, так как получают деньги и от кабельных операторов, и от рекламодателей.

4 июля Госдума одобрила данный законопроект во втором и третьем чтениях.

Ранее телевизионщики обратились к Владимиру Путину, правительству и Госдуме с просьбой отсрочить принятие законопроекта. По их мнению, подобная мера поставит около 150 тематических каналов "на грань выживания", так как большинство из них использует смешанную модель финансирования - доходы от подписки плюс рекламу.

Также было отмечено, что реклама на федеральных телеканалах стоит дорого и поэтому доступна только крупному бизнесу, а представителям малого и среднего бизнеса гораздо удобнее и доступнее работать с платными каналами, имеющими узкую специализацию и более выраженную аудиторию.