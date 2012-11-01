Россия поднялась на восемь мест в рейтинге Всемирного банка

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия поднялась на восемь позиций в мировом рейтинге по условиям ведения бизнеса. Данный рейтинг ежегодно составляется Всемирным банком.

Согласно условиям подсчетов, страну оценивают по крупнейшему финансовому центру. Им в нашей стране является Москва, пояснил заммэра по экономической политике Андрей Шаронов в интервью телеканалу "Москва 24".

По словам Шаронова, пока страна сделала самый большой рывок по показателям, зависящим от федеральной политики, прежде всего от работы налоговых органов. "Наибольший прогресс мы сделали именно по показателю "Администрирование налогов" и "состояние налоговой системы", мы поднялись на 41 место вверх", - пояснил он.

"Нас, как город Москву, больше всего волнуют два показателя, на которые мы имеем наибольшее или исключительное влияние, - отметил заммэра. - Это получение разрешения на строительство и это присоединение к электрическим сетям".

По словам Шаронова, Москва почти не продвинулась по этим показателям на фоне других городов, но прогресс в этой сфере все же есть.

"У нас снизилось количество дней, которое необходимо на получение разрешения на строительство, и еще больше снизились сроки и стоимость подключения к электрическим сетям. Если раньше речь шла о трех – шести месяцах, то сейчас подключение происходит в основном за пятнадцать рабочих дней", - подчеркнул заммэра.