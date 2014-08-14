Авиаслужба Украины вводит спецрежим для "Трансаэро" и "Аэрофлота"

Украина вввела спецрежим полетов для "Трансаэро" и "Аэрофлота"

Украина вводит спецрежим для транзитных полетов через воздушное пространство страны для ряда российских авиакомпаний. Директива вступит в силу с 21.00 мск 14 августа, сообщает Мининфраструктуры Украины.

Ограничения касаются "Трансаэро" и "Аэрофлота", выполняющих транзитные полеты через Украину в сообщении между Россией и Болгарией, Израилем, Турцией, Египтом и Грецией.

Эти авиакомпании могут пересекать воздушное пространство Украины только при условии получения соответствующего разрешения от Госавиаслужбы Украины для каждого рейса отдельно, уточняет ведомство.

"Предпринимаемые меры позволят обеспечить надлежащий уровень авиационной безопасности, упорядочив порядок транзита через Украину теми авиакомпаниями, которые пренебрегают правилами выполнения международных полетов в закрытом воздушном пространстве над территорией Автономной Республики Крым и на закрытый аэродром Симферополь", - говорится в сообщении.

Ранее M24.ru сообщало, что Дмитрий Медведев 7 августа заявил о прекращении транзитных рейсов украинских авиакомпаний, выполняющих полеты через воздушное пространство России, в целый ряд стран: Азербайджан, Грузию, Армению, Турцию.

Медведев тогда добавил, что российские власти в настоящее время изучают возможность запрета транзитных полетов для европейских и американских перевозчиков.

Напомним, 31 июля Совет Евросоюза принял законодательное постановление о введении секторальных санкций против России в ответ на события на Украине.

Среди них: ограничение экспорта оборудования для нефтяной промышленности, запрет российским банкам, которые контролируются государством, продавать акции и облигации в Европе.

Также запрещается заключение новых контрактов на поставку оружия, машин и оборудования, электроники и других товаров двойного назначения. Санкции вступили в силу с 1 августа.

Первый пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу в марте 2014 года. Позднее перечень неоднократно расширялся.

Санкции в отношении России ввели и другие страны. В частности: США, Канада, Австралия и Япония.