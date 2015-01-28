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Проекты

28 января 2015, 11:17

Участок Северо-Западной хорды от реки Сетунь до Рябиновой улицы сдадут в декабре

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Фото: M24.ru

В декабре 2015 года завершится строительство участка Северо-Западной хорды от реки Сетунь до Рябиновой улицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Мостотрест".

Сейчас на объекте строят развязку на пересечении Сколковского шоссе, улиц Вяземская и Витебская. Также идет реконструкция улицы Рябиновой со строительством трех эстакад и строительство дороги-связки между Сколковским шоссе и улицы Рябиновой через Троекуровский проезд.

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Напомним, проект планировки Рябиновой улицы на западе Москвы, предусматривающий строительство моста через реку Сетунь, был утвержден в 2013 году.

Власти Москвы намерены реконструировать транспортные узлы на Верейской и Дорогобужской улицах, а также на Троекуровском проезде.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, это позволит увеличить пропускную способность улично-дорожной сети и обеспечить связку между Северо-Западной хордой и Рябиновой улицей.

Также проектом предусматривается строительство двусторонней эстакады над проектируемым проездом № 1901, тоннеля под Киевским направлением железной дороги и организация шести пешеходных переходов.

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