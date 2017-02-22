Форма поиска по сайту

22 февраля 2017, 16:45

Экономика

Перерыв на секс в рабочее время предложили ввести в Швеции

Фото: ТАСС/YAY

Работникам компаний в одном из городов Швеции могут предоставить оплачиваемые перерывы на секс в рабочее время, сообщает The Local

Выделить сотрудникам предприятий один час перерыва, чтобы пойти домой и заняться любовью со своими возлюбленными, предложил 42-летний член совета города Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

Он отметил, что, согласно исследованиям, секс полезен для здоровья. Кроме того, в современном мире пары не могут тратить друг на друга достаточное количество времени.

Мускос добавил, что начальникам придется верить в то, что сотрудники секс-перерывы по назначению.

По его мнению, нет ни одной причины не принимать это предложение.

Правительство Швеции уделяет много внимания тому, чтобы граждане не перетруждались на работе. Согласно исследованиям, жители этой страны в среднем в год проводят на работе 1685 часов. Для сравнения: жители Германии – 1847 часов, британцы – 1900, россияне – 1978.

В конце декабря 2016 года в другой стране напротив объявили о возможном упразднении традиционного перерыва. В министерстве занятости и соцзащиты Испании собираются изменить трудовое законодательство. Чтобы все заканчивали работу не в восемь часов вечера, как сейчас, а в шесть, планируется отменить трехчасовой перерыв – сиесту.

Сами испанцы эту меру поддерживают. Вопреки расхожему мнению, только 15 процентов жителей страны ежедневно спят в светлое время суток, а больше половины не делают этого никогда. Тем не менее, все госучреждения и большинство частных компаний закрываются ровно на три часа.

