Перерыв на секс в рабочее время предложили ввести в Швеции

Работникам компаний в одном из городов Швеции могут предоставить оплачиваемые перерывы на секс в рабочее время, сообщает The Local

Выделить сотрудникам предприятий один час перерыва, чтобы пойти домой и заняться любовью со своими возлюбленными, предложил 42-летний член совета города Эвертурнео Пер-Эрик Мускос.

Он отметил, что, согласно исследованиям, секс полезен для здоровья. Кроме того, в современном мире пары не могут тратить друг на друга достаточное количество времени.



Мускос добавил, что начальникам придется верить в то, что сотрудники секс-перерывы по назначению.

По его мнению, нет ни одной причины не принимать это предложение.

Правительство Швеции уделяет много внимания тому, чтобы граждане не перетруждались на работе. Согласно исследованиям, жители этой страны в среднем в год проводят на работе 1685 часов. Для сравнения: жители Германии – 1847 часов, британцы – 1900, россияне – 1978.