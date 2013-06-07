Радиостанция "Moscow FM" стала победителем конкурса "Радиомания-2013"

В Москве прошло награждение победителей конкурса "Радиомания-2013"

В Москве вручили "Золотые микрофоны" победителям конкурса "Радиомания-2013". Награды получили и сотрудники холдинга "Москва Медиа". Так, победителем в номинации "Политическая программа" стала радиостанция "Вести-ФМ". Лучшим "Ведущим музыкального эфира" признан сотрудник молодой радиостанции "Moscow FM" Пит Кейто, передает телеканал "Москва 24".

Призами в категории "Музыкальная программа" отмечено радио "Маяк", в номинации "Художественное чтение" - Радио "Культура". За лучшую "Программу для детей" награждено "Радио России".

Лучшим радиостанциям, диджеям и авторам программ вручили около 20 статуэток "Золотых микрофонов" в 22 номинациях, не считая двух специальных. В премии принимали участие радиостанции со всей страны, всего было подано более 200 работ из 33 регионов России. Эта премия считается самой авторитетной в нашей стране в сфере радио.

Напомним, премию "Радиомания" ежегодно вручает общероссийская некоммерческая организация работников СМИ "Медиасоюз" и министерство связи и массовых коммуникаций России.

В этом году экспертное голосование проходило на специальном интернет-портале "МедиаСоюза". Кроме того, проводилось смс-голосование слушателей, по итогам которого также были вручены призы победителям.